أخفيت بطريقة لا تخطر على بال.. الأمن اللبناني يحبط عملية لتهريب المخدرات إلى فرنسا (فيديو)

أحبط الأمن اللبناني تهريب كميّة من مخدر الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان يوم الأربعاء، إن معلومات مؤكدة توافرت حول قيام إحدى الشبكات بالتحضير لعملية تهريب كمية من الكوكايين إلى فرنسا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك من خلال توضيبها وإخفاءها داخل سجاد بأسلوب محترف ومبتكر.

وأضافت أن القطعات المختصة في الشعبة تمكنت من كشف المتورطين وعددهم 5، وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم في داخلها سجادة بيضاء اللون تحتوي على كمية 1855 غراما من مادة الكوكايين.

وذكرت أن المتهمين تم إيقافهم في 13 نوفمبر في الحازمية والمريجة.

واعترف الموقوفون بأنهم يؤلفون شبكة لتهريب المخدرات من لبنان إلى فرنسا عبر طريق مطار رفيق الحريري الدولي، وأنهم نفذوا، في وقت سابق، عمليّتي تهريب كوكايين إلى فرنسا بالطريقة ذاتها.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.

توقيف شبكة تجارة مخدرات محترفة كانت تحضّر لعملية تهريب إلى فرنسا داخل سجادة عبر مطار رفيق الحريري الدولي بعملية نوعية من قبل شعبة المعلومات.#الأمن_أمانة#قوى_الأمنhttps://t.co/VTnzmpY1AJpic.twitter.com/lLStPgGXoC — قوى الامن الداخلي (@LebISF) November 23, 2022

المصدر: وسائل إعلام لبنانية