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تفاعل على احتفال بن سلمان بفوز المنتخب السعودي (فيديو + صور)

الرياضة

تفاعل على احتفال بن سلمان بفوز المنتخب السعودي (فيديو + صور)
تويتر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشره الأمير سعود بن سلمان، لشقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يحتفل بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين بتصفيات كأس العالم.

وعبر حسابه على "إنستغرام" نشر الأمير سعود، صورة تظهر متابعتهما للمباراة، بالإضافة إلى فيديو للحظة الاحتفال بفوز المنتخب.

كما نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لبن سلمان، الصور عبر "تويتر"، وعلق قائلا: "قائد الإلهام والمنجزات سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد فوز الأخضر اليوم".

هذا وأعيد نشر الفيديو بشكل كبير على موقع "تويتر" وسط تفاعل كبير للمغردين. وكتب أحدهم على الفيديو: "الف مبروك للقائد الملهم ولي العهد هذا الفوز الكاسح والمستحق لمتخبنا السعودي... صقورنا الخضر بصرارهم وتحديهم وهمتهم كانو جبل شامخ مبروك لقيادتنا الحكيمة هذا الفوز".

وكتبت أخرى مشيرة إلى أن "هذه الفرحة تمثلنا كلنا".

ووصفت مغردة أخرى، فرحتي الأميرين "أجمل فرحة".

المصدر: RT

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