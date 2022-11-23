تفاعل على احتفال بن سلمان بفوز المنتخب السعودي (فيديو + صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نشره الأمير سعود بن سلمان، لشقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو يحتفل بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين بتصفيات كأس العالم.

وعبر حسابه على "إنستغرام" نشر الأمير سعود، صورة تظهر متابعتهما للمباراة، بالإضافة إلى فيديو للحظة الاحتفال بفوز المنتخب.

كما نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لبن سلمان، الصور عبر "تويتر"، وعلق قائلا: "قائد الإلهام والمنجزات سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد فوز الأخضر اليوم".

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قائد الإلهام والمنجزات

سمو سيدي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان

بعد فوز الأخضر اليوم pic.twitter.com/QlVOTZX2Q0 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) November 22, 2022

هذا وأعيد نشر الفيديو بشكل كبير على موقع "تويتر" وسط تفاعل كبير للمغردين. وكتب أحدهم على الفيديو: "الف مبروك للقائد الملهم ولي العهد هذا الفوز الكاسح والمستحق لمتخبنا السعودي... صقورنا الخضر بصرارهم وتحديهم وهمتهم كانو جبل شامخ مبروك لقيادتنا الحكيمة هذا الفوز".

الف مبروك للقائد الملهم #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان هذا الفوز الكاسح والمستحق لمتخبنا السعودي الذي قال بهمتناواصرارنا( كجبل طويق )واليوم صقورنا الخضر بصرارهم وتحديهم وهمتهم كانو جبل شامخ مبروك لقيادتنا الحكيمة هذا الفوز وعقبال مانفرح بالقادم بإذن الله ودام عزك ياوطن💚 pic.twitter.com/L2CjrunbKw — فارس الهزاع (@faris_alhzaa1) November 22, 2022

وكتبت أخرى مشيرة إلى أن "هذه الفرحة تمثلنا كلنا".

فرحته تمثلنا كلنا 💚💚💚 — اميرة .. #تابعني_اتابعك (@amiraa1409) November 22, 2022

ووصفت مغردة أخرى، فرحتي الأميرين "أجمل فرحة".

المصدر: RT