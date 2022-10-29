فيديو لإطلاق الجعبري النار في عملية كريات أربع بالخليل (فيديو)

وثقت كاميرا مراقبة عملية إطلاق النار التي وقعت في كريات أربع بالخليل مساء يوم السبت.

وتظهر اللقطات منفذ العملية وفي يده بندقية من طراز M-16 يطلق النار على سيارة.

كما سجلت عدسات الكاميرا عملية دهس المنفذ التي أقدم عليها مستوطن.

وقال موقع "واي نت" إن المنفذ الجعبري أطلق النار على مستوطنين من بندقية من طراز M-16 ثم استكمل العمل بإطلاق النار على القوات الطبية والأمنية التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث.

وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان كريات أربع دهس منفذ العملية بمركبته المدرعة.

لحظة ارتقاء الشهيد محمد الجعبري بعد تنفيذه عملية كريات أربع pic.twitter.com/JbRQ0iG7X0 — حسن التميمي 🇵🇸 (@HassanTamimi_) October 29, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام