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فيديو لإطلاق الجعبري النار في عملية كريات أربع بالخليل (فيديو)

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فيديو لإطلاق الجعبري النار في عملية كريات أربع بالخليل (فيديو)
كاميرا مراقبة توثق عملية إطلاق النار في كريات أربع بالخليل
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وثقت كاميرا مراقبة عملية إطلاق النار التي وقعت في كريات أربع بالخليل مساء يوم السبت.

وتظهر اللقطات منفذ العملية وفي يده بندقية من طراز M-16 يطلق النار على سيارة.

كما سجلت عدسات الكاميرا عملية دهس المنفذ التي أقدم عليها مستوطن.

وقال موقع "واي نت" إن المنفذ الجعبري أطلق النار على مستوطنين من بندقية من طراز M-16 ثم استكمل العمل بإطلاق النار على القوات الطبية والأمنية التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث.

وأشار الموقع إلى أن رئيس أركان كريات أربع دهس منفذ العملية بمركبته المدرعة.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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