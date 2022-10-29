مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع في الخليل (صور + فيديو)

جابت ليل السبت فجر الأحد مسيرات شبابية شوارع مدن قطاع غزة ومدينة الخليل، دعما وإسنادا للمقاومة في الضفة الغربية.

وجاءت المسيرات احتفاء بعملية الخليل التي نفذها مقاوم في مستوطنة كريات أربع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، بأن مستوطنا لقي مصرعه وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع في الخليل، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم قتل برصاص القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية مساء السبت إن منفذ هجوم كريات أربع يدعى محمد كمال الجعبري وهو شقيق الأسير المبعد إلى قطاع غزة وائل الجعبري.

صور | مسيرات في معسكر جباليا شمال غزة ابتهاجاً بعملية الخليل البطولية. pic.twitter.com/A3d6pkkfqE — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 29, 2022

شاهد| احتفالات في قطاع #غزة، ابتهاجًا بعملية إطلاق النار في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين. pic.twitter.com/l9KrH8oSVp — الساهرة (@alsahera_ar) October 29, 2022

وسط أناشيد عرين الأسود..احتفالات الشبان في الخليل بعد عملية "كريات أربع" التي أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.#أسود_الخليلpic.twitter.com/zZIkFNVz7m — فلسطين الآن (@paltimes2015) October 29, 2022

احتفالات عارمة في الخليل بعملية مستوطنة كريات أربع pic.twitter.com/jJThdghnED — yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) October 29, 2022

شاهد| احتفالات في الخليل، ابتهاجاً بعملية إطلاق النار على مستوطنة "كريات أربع". pic.twitter.com/u3gWV92zCw — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 29, 2022

الآن، الاحتفالات مستمرة في مدينة الخليل بعملية قتل صهاينة في مغتصبة " كريات أربع" لمنفذها الشهيد محمد كامل الجعبري pic.twitter.com/knbuUASZa7 — لانـــا 🇵🇸 (@lanafsh22) October 29, 2022

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية