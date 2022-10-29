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مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع في الخليل (صور + فيديو)

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مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع في الخليل (صور + فيديو)
مسيرات بغزة والخليل احتفاء بعملية كريات أربع في الخليل
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جابت ليل السبت فجر الأحد مسيرات شبابية شوارع مدن قطاع غزة ومدينة الخليل، دعما وإسنادا للمقاومة في الضفة الغربية.

وجاءت المسيرات احتفاء بعملية الخليل التي نفذها مقاوم في مستوطنة كريات أربع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية مساء السبت، بأن مستوطنا لقي مصرعه وأصيب 5 آخرون في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع في الخليل، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم قتل برصاص القوات الإسرائيلية.

وقالت مصادر إسرائيلية مساء السبت إن منفذ هجوم كريات أربع يدعى محمد كمال الجعبري وهو شقيق الأسير المبعد إلى قطاع غزة وائل الجعبري.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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