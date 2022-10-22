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تونس.. ضبط زجاجات مولوتوف بمحطة القطارات في سبيطلة

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تونس.. ضبط زجاجات مولوتوف بمحطة القطارات في سبيطلة
Gettyimages.ru
عناصر من الشرطة التونسية في القصرين - أرشيف -
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تمكنت قوات الأمن بمدينة سبيطلة بولاية القصرين وسط غرب تونس مساء الجمعة، من ضبط 12 زجاجة حارقة بمحطة قطارات المدينة.

وأكد مصدر أمني لإذاعة "موزاييك" أن الوحدات الأمنية ألقت القبض على 11 قاصرا تم الاحتفاظ بـ 4 منهم وإحالة 7 على النيابة العمومية في حالة تقديم، من "أجل تحضير الزجاجات الحارقة بِنيّة القيام بأعمال شغب".

وصرح بأن الوحدات الأمنية حجزت قوارير بها بنزين كانت ستستعمل لصناعة "المولوتوف".

وذكر المصدر أن الأمن أدرج أطرافا إجرامية بقائمة التفتيش، بعد تبين استخدامهم للقصّر للقيام بأعمال شغب من أجل السلب والسرقة، وفق الأبحاث الأولية.

المصدر: "موزاييك"

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