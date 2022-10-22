الجزائر.. مصرع 3 أشخاص بعد سقوطهم في بئر

أفادت وسائل إعلام جزائرية بمصرع 3 أشخاص اختناقا بعد سقوطهم داخل بئر في ولاية ميلة.

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وفي بيان لها، أوضحت مصالح الحماية المدنية بولاية ميلة قائلة: "تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي مروان مدعومة بالوحدتين الثانويتين القرارم قوقة وترعي باينان، وكل من فرقة الغطاسين وفرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة، هذا اليوم 21 أكتوبر 2022 (أمس الجمعة)، بمشتة الصفيصفة بلدية الشيقارة دائرة سيدي مروان، لأجل إنقاذ 3 أشخاص سقطوا في بئر".

في حين ذكرت إذاعة ميلة المحلية أن "الأشخاص الثلاثة المنتشلين من البئر من قبل عناصر الحماية المدنية قد فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى".

المصدر: "الشروق"