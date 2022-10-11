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مراسلنا: المالكي يمثل أمام القضاء على خلفية التسريبات الصوتية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: المالكي يمثل أمام القضاء على خلفية التسريبات الصوتية
AFP
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بمثول رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي أمام القضاء بسبب التسريبات الصوتية المنسوبة له.

وذكر مراسلنا، أن "المالكي مثل أمام القضاء صباح اليوم الثلاثاء، وخرج من القاضي بكفالة"، دون تفاصيل أكثر.

وفي الأسابيع الأخيرة سربت تسجيلات صوتية لنوري المالكي يتحدث فيها عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعن الأوضاع في العراق، واتهم على إثرها بمحاولة خلق فوضى في البلاد.


المصدر: RT

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