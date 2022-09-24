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مراسلتنا: إطلاق النار على فلسطيني بحجة محاولة تنفيذ عملية دهس قرب نابلس

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: إطلاق النار على فلسطيني بحجة محاولة تنفيذ عملية دهس قرب نابلس
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أفادت مراسلتنا في رام الله بوجود أنباء أولية تتحدث عن إطلاق النار على فلسطيني بتهمة محاولة تنفيذ عملية دهس قرب نابلس اليوم السبت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه تم "تحييد" فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة حفات جلعاد قرب نابلس.

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