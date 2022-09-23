اقتراح مقدم للسيسي بإضافة خانة جديدة في بطاقة الرقم القومي بمصر

قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدين، إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول اقتراح إضافة خانة جديدة في بطاقة الرقم القومي.

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وأوضح عوض تاج الدين، خلال تصريحات مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر: تحدثت مع الرئيس عن إمكانية إضافة خانة في بطاقة الرقم القومي للمواطنين الراغبين في التبرع بالأعضاء.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: زراعة الأعضاء مرتبط بالعادات والتقاليد المصرية وأيضًا العواطف في حالة الوفاة، ورئيس الجمهورية وجه بالفعل بدراسة تطبيق إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي.

وأكمل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: إذا كان هناك تحريك في أسعار الدواء فهذا التحريك يتم بحكمة شديدة وهيئة الدواء منوطة بذلك الأمر.

المصدر: القاهرة 24