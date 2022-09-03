أسرى فلسطينيون يشكرون RT بسبب اهتمامها وتغطيتها المستمرة لقضيتهم

وجه أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية رسالة تقدير لقناة RT التي يتابعونها من الشاشات داخل المعتقلات.

وقال الأسرى في رسالتهم" شكر وعرفان لجميع العاملين في قناة RT لما يبذلوه من جهد لما يحدث في فلسطين وخصوصا قضية الأسرى".

ويعاني الأسرى الفلسطينيون ظروفا صعبة بسبب إجراءات السجانيين الاسرائيليين.

وذكرت وسائل إعلام عبرية مؤخرا أن هناك قلقا إسرائيليا متزايدا من اندلاع انتفاضة داخل السجون الإسرائيلية.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و550، حسب بيانات رسمية فلسطينية.

المصدر: RT