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بعد الجزائر.. غضب في موريتانيا بعد تصريحات مسيئة من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

أخبار العالم العربي

بعد الجزائر.. غضب في موريتانيا بعد تصريحات مسيئة من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
Globallookpress
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أثارت تصريحات وصفت بـ"المسيئة" بحق موريتانيا أدلى بها رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المغربي أحمد الريسوني جدلا واسعا في البلاد، وسط مطالبات بـ"الاعتذار".

وكان الريسوني قد قال في مقابلة مع موقع "بلانكا ابريس" إن "وجود ما يسمى بموريتانيا غلط"، وإن "قضية الصحراء الغربية وموريتانيا صناعة استعمارية".

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ورغم أن موريتانيا لم تعلق بشكل رسمي على تصريحات الريسوني، فإن وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد ثار فيها جدل كبير بشأن ما أدلى به رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

المصدر: وكالات

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