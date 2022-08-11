السفارة القطرية في تونس تنفي مقتل قطري بالمدينة العتيقة في بنزرت

نفت السفارة القطرية في تونس ما نشرته وسائل الإعلام بشأن جنسية مقتل مواطن قطري ذبحا في المدينة العتيقة ببنزرت شمالي تونس.

وفي بيان نشرته سفارة قطر بتونس، أكدت أن السائح ضحية جريمة القتل بدافع الشرف ليس قطريا.

وجاء في بيان السفارة على حسابها الرسمي بـ"تويتر": "تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية".

وتابعت السفارة القطرية بتونس قائلة إنها "تعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه".

تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه. — سفارة قطر - تونس (@QatarEmb_Tunis) August 11, 2022

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن السلطات القضائية التونسية بدأت الخميس، التحقيق بجريمة قتل هزت مدينة بنزرت شمال تونس، والتي راح ضحيتها مواطن سعودي الجنسية يبلغ من العمر 60 عاما.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تونسية إن جريمة قتل هزت مدينة بنزرت وراح ضحيتها سائح قطري من مواليد 1963 مقيم بالمدينة العتيقة ببنزرت.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن وقائع الجريمة تفيد بأن شابا تونسيا في العقد الرابع لحق بالضحية على مستوى مدخل المدينة العتيقة ببنزرت وقام بذبحه أمام المارة.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم فور ارتكابه للجريمة.

من جهته، أكد مصدر أمني في تصريح لقناة "التاسعة" أن ضحية جريمة القتل التي اهتزت على وقعها المدينة العتيقة ببنزرت، سائح قطري حل بتونس منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف المصدر أن القاتل شاب عمره 40 عاما وحصل مؤخرا على التقاعد.

وأشار إلى أن القاتل تفطن إلى وجود علاقة بين الضحية وشقيقته عبر "فيسبوك" فقرر الانتقام منه، وذلك بتسلحه بسكين وترصده بأحد شوارع مدينة بنزرت ومهاجمته من الخلف وذبحه بواسطة السكين.

المصدر: وسائل إعلام تونسية