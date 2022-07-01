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ليبيا.. اقتحام وحرق مقر مجلس النواب في طبرق (فيديو)

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ليبيا.. اقتحام وحرق مقر مجلس النواب في طبرق (فيديو)
Gettyimages.ru
ليبيا
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اقتحم متظاهرون في ليبيا مساء يوم الجمعة مقر مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران بداخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يضرمون النيران أمام مجلس النواب قبل أن يقوموا باقتحامه ويشعلون النيران بداخله.

وشوهد محتجون وهم يلقون أوراقا ومستندات من نوافذ مجلس النواب بعد اقتحامهم المكاتب الإدارية بالمبنى.

وذكرت قناة "فبراير" الليبية أن أهالي طبرق هدموا مقر مجلس النواب باستخدام الشاحنات والمعدات الثقيلة.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن تلك الأحداث تأتي بعد دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب الليبي من انقطاع السيولة النقدية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة جدا وغيرها من الأزمات.

وتظاهر العشرات أمام مجلس النواب، قبيل اقتحامه، ورددوا شعارات ضد الفساد وسوء الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد.

ووصف المتظاهرون أعضاء مجلس النواب الليبي بأنهم سبب من أسباب الفساد في البلاد.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

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