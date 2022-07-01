الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في مقتل المتظاهرين في السودان

طالبت الأمم المتحدة بتحقيق مستقل في مقتل تسعة متظاهرين على الأقل بينهم طفل، في المظاهرات التي شهدها السودان أمس.

وأعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، عن قلقها إزاء مقتل المتظاهرين، وقالت في بيان: "أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز في شأن رد قوات الأمن، انسجاما مع المعايير الدولية السارية".

وشددت المفوضة على أن "من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم (معرفة) الحقيقة و(إحقاق) العدالة و(الحصول على) تعويض".

المصدر: "أ ف ب"