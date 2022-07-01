مصر ترسل مساعدات عاجلة لأفغانتسان

اعلنت جمعية الهلال الأحمر المصرية، إرسال معونات إغاثية عاجلة إلى أفغانستان للمساعدة جراء الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد.

وأوضحت الجمعية أن فريق من الهلال الأحمر يغادر القاهرة غدا السبت متوجها لأفغانستان للوقوف على الاحتياجات العاجلة وبحث سبل الدعم والتعاون.

والجدير بالذكر أنه تم إرسال مساعدات إغاثية منذ أشهر وشملت مواد إغاثية، بطاطين، أدوات نظافة شخصية، واستكمالا لهذا الدور الإنساني، فإنه جار التنسيق لإرسال مساعدات إنسانية إلى دولة أفغانستان.

المصدر: RT