افتتاح المركز الروسي السوري "مبادرة السلام" في جديدة عرطوز

بمشاركة من مركز المصالحة الروسي، تم افتتاح المركز الروسي السوري المشترك "مبادرة السلام" في مدينة جديدة عرطوز بمحافظة ريف دمشق.

ويشمل نشاط المركز الرئيسي تقديم مساعدات إنسانية ومالية لعائلات القتلى والجرحى من جنود الجيش السوري، وكذلك العائلات التي تعيش تحت خط الفقر. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط البدء في العمل على استعادة إمدادات المياه في المناطق المأهولة وتوصيل الإنارة الكهربائية المركزية لشوارع المدينة، والتي ستعمل على الطاقة الشمسية.

وكانت أولى خطوات عمل "مبادرة السلام" هي البدء في إصلاح مدرسة المدينة.

ويأتي افتتاح المركز الروسي السوري "مبادرة السلام" كخطوة أخرى نحو عودة الشعب السوري إلى الحياة السلمية.

المصدر: RT