خبير سياحي يوضح لـRT كيف عادت مصر لخريطة السياحة العالمية

قال الخبير السياحي المصري جابر جرجس في تصريح لـRT إن مصر في الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، استطاعت تحقيق طفرة سياحية كبرى بعد سنوات عجاف اتسمت بغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسي.

وأضاف أن الطفرة حصلت نظرا لما توليه الدولة من أهمية كبرى للقطاع السياحي الذى يدر على الدولة ملايين الدولارات مما يساهم في عملية التنمية الاقتصادية.

وصرح الخبير المصري بأن إيرادات السياحة في مصر خلال عام 2021 تجاوزت 13 مليار دولار ومن المتوقع أن تنمو خلال الفترة المقبلة على الرغم من العوامل الخارجية خاصة الأزمة الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن إيرادات السياحة بلغت نحو 4 مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70% من 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كورونا.

وأكد أن السياحة الروسية تحتل مساحة كبري في الخريطة السياحية المصرية، منوها إلى ان الاتفاق المصري الروسي على الدفع بالروبل سوف يساهم بشكل كبير جدا في الوصول لأقصى استفادة ممكنة.

وقال الخبير السياحي جابر جرجس إن وجود شبكة طرق ومواصلات على أحدث الطرز العالمية والتواجد الأمني والقضاء على الإرهاب ساهم بشكل كبير في الطفرة السياحية التي تشهدها مصر.

وأوضح أن صناعة السياحة المصرية أحد أهم موارد الدخل القومي، حيث تسهم في نحو 11.3% من الدخل القومي المصري، كما أنها تساهم بنحو 19% من إجمالي العملة الصعبة التي تدخل لمصر سنويا.

وبين أن نحو 12.5% من إجمالي قوة العمل بمصر يعملون بالقطاع السياحي بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فضلا عن أنها تمثل قاطرة التنمية حيث يرتبط بعملها نحو 77 مهنة وصناعة مكملة

RT - ناصر حاتم