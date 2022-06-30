مرة جديدة.. لبنان يواجه خطر انقطاع الإنترنت

أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن هيئة "أوجيرو" للاتصالات، بدأت اليوم الخميس، "بإطفاء سنترالاتها تباعا بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها، مما سيؤدي إلى انقطاع لخدمة الإنترنت".

وذكرت قناة الـlbci أن "أوجيرو" اتخذت قرار إطفاء بعض السنترالات "لأنها غير قادرة على شراء مادة المازوت بسبب إضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أقرت في مجلس الوزراء".

معلومات للـLBCI: أوجيرو بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعاً بعد نفاذ مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة بسبب اضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي اقرت في مجلس الوزراء — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) June 30, 2022

المصدر: lbci