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مرة جديدة.. لبنان يواجه خطر انقطاع الإنترنت

أخبار العالم العربي

مرة جديدة.. لبنان يواجه خطر انقطاع الإنترنت
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن هيئة "أوجيرو" للاتصالات، بدأت اليوم الخميس، "بإطفاء سنترالاتها تباعا بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها، مما سيؤدي إلى انقطاع لخدمة الإنترنت".

وذكرت قناة الـlbci أن "أوجيرو" اتخذت قرار إطفاء بعض السنترالات "لأنها غير قادرة على شراء مادة المازوت بسبب إضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أقرت في مجلس الوزراء".

المصدر: lbci

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