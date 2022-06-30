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الأردن.. وفاة 3 أشخاص بينهم عنصر دفاع مدني سقطوا في حفرة

أخبار العالم العربي

الأردن.. وفاة 3 أشخاص بينهم عنصر دفاع مدني سقطوا في حفرة
Gettyimages.ru
العاصمة الأردنية عمان
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أفادت وسائل إعلام أردنية بوفاة 3 أشخاص بينهم عنصر في الدفاع المدني سقطوا في حفرة عمقها 30 مترا داخل منزل في العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إن "فرق الإنقاذ في مديرية دفاع مدني غرب عمان، يساندها فريق الإنقاذ الدولي الأردني، استجابت مساء اليوم لبلاغ وردها عن حادث سقوط شخصين داخل الحفرة التي يزيد عمقها عن 30 مترا، في أحد المنازل في محيط منطقة الدوار السابع".

وأشار إلى أن "فرق الانقاذ تمكنت من إخراج الشخصين اللذان تبين أنهما كانا قد فارقا الحياة".

وأضاف أن المديرية تنعى الرقيب عدي محمد الخرابشة، والذي توفي أثناء القيام بواجبه في عملية الإنقاذ التي نفذتها كوادر الدفاع المدني لإخراج الجثتين".

 

المصدر: "خبرني"

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