دولة آسيوية تسمح للسعوديين بدخول أراضيها دون تأشيرات سفر لمدة 30 يوما

أعلنت السفارة السعودية في تايلاند، عن سماح السلطات التايلاندية للمواطنين السعوديين بدخول الأراضي التايلاندية دون تأشيرات سفر لمدة 30 يوما.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت السفارة السعودية: "تود السفارة أن توضح للمواطنين السعوديين بأن السلطات التايلندية قررت ابتداء من تاريخ 9 يوليو 2022 بالسماح للسعوديين الدخول إلى مملكة تايلند دون الحصول على تأشيرة لمدة 30 يوما".

تود السفارة ان توضح للمواطنين السعوديين بأن السلطات التايلندية قررت ابتداء من تاريخ ٩ يوليو ٢٠٢٢ بالسماح للسعوديين الدخول الى مملكة تايلند دون الحصول على تأشيرة لمدة ٣٠ يوما — السفارة السعودية في تايلند (@ksaembassytha) June 28, 2022

المصدر: RT