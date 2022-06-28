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السودان.. المخابرات العامة تدين "تمثيل" القوات الإثيوبية بجثث جنود أعدمتهم

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السودان.. المخابرات العامة تدين
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أدان جهاز المخابرات العامة ما وصفه "بتمثيل القوات الإثيوبية" بجثث الجنود السودانيين الذين اغتالتهم تلك القوات ووصفه بأنه انتهاك لكل القوانين.

وقال الجهاز في بيان إن "القوات الإثيوبية ومليشياتها" أعدمت 7 من الجنود السودانيين، وأحد المواطنين، وصباح اليوم الإثنين، وإنها مثلت بجثثهم.

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وأدان الجهاز "تمثيل القوات الإثيوبية بجثث الشهداء في أبشع صور الانتهاك لكل قوانين الحرب والقانون الدولي الانساني"، وقال إنها تجاوزت في ذلك "كل الأعراف والتقاليد والأديان السماوية".

وأضاف الجهاز إن ذلك "الفعل الشنيع" يأتي على إثر اعتداء سابق قامت به تلك القوات بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ م على الأراضي السودانية، وأسرها لأفراد القوات المسلحة والمواطن وإعدامهم.

 

المصدر: وكالة السودان للأنباء

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