مصر.. حبس طبيب لقتله 60 فأر تجارب انتقاما من زميلته والمتهم يعلق

قضت محكمة مصرية بمعاقبة معيد بكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، بالحبس 6 أشهر وكفالة 50 جنيه بتهمة قتل 60 فأر للتجارب بالسم انتقاما من زميلته بالقسم.

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تعود أحداث الواقعة عندما تلقت جهات التحقيق بقنا بلاغا من جامعة جنوب الوادي يفيد باتهام معيدة بكلية الطب البيطري بقنا لزميلها المعيد بالتسبب في نفوق فئران تجارب خاصة بها بوضع السم لها في الماء داخل الأقفاص.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء قيام هاجر محمد بربري المعيدة بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطرى وبرفقتها رمضان أبو النجا، عامل التشريح والمسؤول عن متابعة المعمل والتجارب التى تحدث به، تلاحظ لها وجود مادة سامة الفورمالين السامة بأرضية المعمل ومياه الشرب التي أمام الفئران وبداخل الأقفاص متغيرة وبها مادة تشبة الفورمالين السامة، ونفوق جميع فئران التجارب والبالغ عددها 60 فأرا، وزميلها أرميان.م.غ، المعيد بقسم الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكة بالكلية هو من تسبب في ذلك لإفساد تجاربها البحثية على رسالة الماجستير وإضاعة مستقبلها، وأنه وضع السم وإذابته في الماء داخل الأقفاص الموجودة بداخلها الفئران.

أحيلت القضية برقم 7571 لسنة 2022 جنح قسم قنا إلى محكمة جنح قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 6 أشهر وكفالة 50 جنيه.

وقال المعيد المتهم في تصريحات تليفزيونية له مساء الاثنين، إن النيابة استمعت لأكثر من 11 شاهدًا بمن فيهم مدير أمن الجامعة والعاملين بالقسم، مضيفًا: انتهت التحقيقات بحفظ التحقيق، وأنا معيد مع الشاكية بنفس القسم، ندرس الآثار الجانبية للأدوية على فئران التجارب.

وأكمل معيد كلية الطب البيطري: أنا مظلوم والشاكية وجهت لي اتهاما بالتسبب في تسمم فئران التجارب بالمعمل، وتم تعييني بالقسم قبلها بعام وتوليت تدريبها منذ التحاقها بالمعمل، ومنذ تعيينها تحاول تخطي كل المعيدين، وتضمن البلاغ المقدم من المعيدة نفوق فأر و45 أخرى في حالة إعياء و15 في حالة غير مستقرة نتيجة تعرضهم للتسمم.

المصدر: القاهرة 24