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سوريا.. مقتل مسؤول سابق في حزب "البعث" و4 آخرين في هجوم بدرعا

أخبار العالم العربي

سوريا.. مقتل مسؤول سابق في حزب
AFP
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ذكرت وكالة "سانا" أن خمسة مدنيين قتلوا وجُرحت امرأتان وطفل برصاص مسلحين في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

بينما ذكرت صفحة درعا لفرع "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سوريا أن من بين القتلى الأمين السابق لفرع درعا في الحزب كمال العتمة.

وقال الفرع إن ذلك جاء بعدما اقتحمت "عصابات إرهابية مسلحة" منزل أحمد زكريا العتمة قرب دوار التحفة شمال مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي.

وأضافت أن الهجوم "أدى أيضا لاستشهاد ٤ أشخاص آخرين كانوا موجودين بالمنزل من بينهم طفل وإصابة امرأتين إصابات حرجة".

ونشرت صفحة الحزب أسماء الضحايا، وجميعهم من آل العتمة.

 

المصدر: "سانا" + RT

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