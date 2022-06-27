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السفير الروسي في القاهرة: عالمنا اليوم يحتاج إلى كتف صديق مثل مصر وروسيا

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السفير الروسي في القاهرة: عالمنا اليوم يحتاج إلى كتف صديق مثل مصر وروسيا
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قال السفير الروسي في مصر غيورغي بوريسينكو إن لدى روسيا ومصر كل ما هو ضروري، بما في ذلك القرابة الروحية للاعتماد على بعضهما البعض في عصر الأزمات.

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وقال السفير الروسي في القاهرة خلال زيارة المتروبوليت ليونيد رئيس أساقفة إكسرخسية إفريقيا الروسية الأرثوذكسية إلى مصر ولقائه البابا تواضروس الثاني: "في عالم اليوم الصعب من الأفضل أن تتكاتف روسيا ومصر مع بعضهما البعض. وفي عصر الأزمات السياسية والاقتصادية وغيرها من الأزمات، من الضروري الاعتماد على كتف صديق. لدى الروس والمصريين كل المتطلبات بما في ذلك القرابة الروحية ".

وأضاف موجها حديثه للبطريرك تواضروس الثاني في إشارة إلى البطريرك الذي زار روسيا قبل 8 سنوات: "بالطبع سنكون سعداء برؤيتكم في روسيا مرة أخرى. آمل أن تظهر هذه الفرصة بالتأكيد".

في 24 يونيو، بدأ المطران ليونيد غورباتشوف مطران إفريقيا للكنيسة الروسية الأرثوذكسية بالكاتدرائية المرقسية زيارة للقاهرة، لتأسيس كنيسة روسية أرثوذكسية على أرض مصر.

المصدر: نوفوستي

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