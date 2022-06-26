أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، استخراج رفات 47 جنديا عراقيا وإيرانيا قضوا في حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران.

وذكرت في بيان صحفي: "استمرارا لعمليات الحفر المشترك مع الجانب الإيراني، للبحث عن المفقودين العراقيين والإيرانيين جراء حرب الخليج الأولى 1980-1988، وإشارة الى مذكرتي التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران الإسلامية عام 2008، استخرجت رفات 25 شهيدا من ضمنها ثلاث رفات من معلومي الهوية".

وأضافت، أن "22 رفاتا أخرى استخرجت لجنود إيرانيين، من ضمنها 11 رفاتا من معلومي الهوية في قواطع عمليات كل من (البصرة، ميسان، واسط، وديالى)".

وتابعت: "أودعت الرفات في مستودعات حفظ الرفات في شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة، تمهيدا لنقلها إلى الطب العدلي في العاصمة بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية".



المصدر: RT