مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية مادما جنوب نابلس الفلسطينية

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، منازل تعود لفلسطينيين في قرية مادما جنوب نابلس وقذفوها بالحجارة، ما دفع الأهالي للتصدي لهم.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس بهذا الشأن، إن "مجموعة من مستوطني يتسهار هاجمت منازل المواطنين من الجهة الجنوبية للبلدة، وتصدى لهم المواطنون، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة".

وحذر دغلس من "ارتكاب المستوطنين جرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم"، داعيا إلى ضرورة تفعيل لجان الحراسة وأخذ الحيطة والحذر، خاصة في القرى المحاذية للمستوطنات.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات إسرائيلية، فيوم أمس أصابوا فلسطينيا بجروح في رأسه وأحرقوا مركبته في هجوم استهدف مزارعين بالمنطقة الواقعة بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله.

فيما قتل الشاب علي حسن حرب (27 عاما) مساء الثلاثاء الماضي، جراء تعرضه للطعن من قبل مستوطن في قرية اسكاكا شرق سلفيت.

المصدر: "معا"