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ناشط إثيوبي يثير الجدل بمنشور عن فيضان النيل وخبير مصري يرد (صور)

أخبار العالم العربي

ناشط إثيوبي يثير الجدل بمنشور عن فيضان النيل وخبير مصري يرد (صور)
Globallookpress Gehad Hamdy / Source: dpa
النيل
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أثار الناشط الإثيوبي، عبد الرحمن يوسف، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور حول "عدم قدرة بوابات السد العالي في مصر على تصريف مياه الفيضان التي اقترب موعد وصولها".

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وقال الناشط في منشوره المرفق بصور جوية: "صور الأقمار الاصطناعية تظهر قيام السلطات المصرية بفتح مفيض توشكى، وذلك للقيام بتصريف مياه النيل إلى الصحراء وذلك نظرا لعدم قدرة بوابات السد العالي على تصريف مياه الفيضان والتي اقترب موعد وصولها..الصور أدناه توضح وضع المفيض الان وقبل فتحه الشهر الماضي".


وفي هذا الصدد، علق الدكتور نادر نورالدين، الأستاذ بجامعة القاهر، خبير المياه، قائلا: "هذا كلام لا أساس له من الصحة وينافى المنطق، لأننا سحبنا خلال العام المنقضي منذ نهاية الفيضان الماضي 55.5 مليار متر مكعب وهي حصتنا في مياه النيل، واحتياجات القطاعات الداخلية، زراعة وصناعة ومنزلية، طوال العام، وبالتالي فإن مخزون بحيرة ناصر منخفضة الآن بحجم 55.5 مليار التي سحبناها طوال العام المنقضي، ثم كيف نفتح مفيض توشكى والمياه لم تصل اليه بعد ومنخفضه عن سعة السد بحجم ماسحبناه طوال العام الماضي؟ وكيف نفتح المفيض والفيضان لم يبدأ ولم يصل الينا بعد؟".

المصدر: RT

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