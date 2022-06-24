المغرب: مقتل 5 مهاجرين أثناء محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلية

أفادت السلطات المغربية، وفق موقع "هسبريس" المحلي، عن مقتل 5 مهاجرين أثناء محاولتهم اقتحام سياج جيب مليلية الإسباني، انطلاقا من المغرب.

ونقل المصدر، عن سلطات إقليم الناظور المغربي قولها إن "مجموعة من المهاجرين غير القانونين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء أقدمت، صباح اليوم الجمعة، على عملية اقتحام لمدينة مليلية المحتلة من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية".

وأضافت أنه "أثناء تدخل القوات العمومية لإحباط هذه العملية التي عرفت استعمال المقتحمين لأساليب جد عنيفة، حيث تم تسجيل إصابة 140 من أفراد هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 إصابات خطيرة".

كما أشارت إلى "إصابة 76 من المقتحمين، من بينهم 13 إصابة بليغة. فيما سجل خلال هذه العملية مصرع 5 من بين المقتحمين جراء تدافعهم وسقوط بعضهم من أعلى السياج".

وفق المصدر، فقد جرى نقل كافة المصابين، سواء في صفوف القوات العمومية أو من بين المقتحمين، صوب مستشفى الحسني بمدينة الناظور والمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة وجدة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.

يذكر أن مدينتي سبتة ومليلية، والجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، تخضع لإدارة مدريد، فيما تعتبر الرباط المدينتين وتلك الجزر "ثغور محتلة".

المصدر: "هسبريس"