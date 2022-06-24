مصر.. ضبط 30 طن من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة

تمكّنت الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة المصرية من ضبط 30 طن من اللحوم والدواجن والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في إطار 3 حملات على ثلاجات لحفظ اللحوم ومحلات الجزارة بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي استكمالا للدور الرقابي الذي تنفذه محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه وجه مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 32 محضر حيال المخالفين.

وأضاف إسماعيل أنه تم تحصين عدد 32934 رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد حمي الوادي المتصدع وحمي القلاعية.

المصدر: "المصري اليوم"