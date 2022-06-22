الرئيس الإماراتي يعلن استمرار دعم بلاده للصومال (فيديو)

أشار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دعم أبو ظبي المتواصل للصومال، بما يحقق تطلعاته إلى التنمية والاستقرار والازدهار وبناء مستقبل أفضل لأبنائه ليعمه السلام والرخاء.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس يوم الأربعاء في قصر الشاطئ، حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حيث رحب بزيارة الأخير للدولة وهنأه بتوليه مهام رئاسة الصومال متمنيا له التوفيق في قيادة بلده وتحقيق تطلعات شعبه إلى الاستقرار والتقدم والسلام.

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وأعرب رئيس الصومال عن تقديره للمواقف التاريخية للإمارات ودعمها المتواصل لبلاده معبرا عن شكره للمشاعر الطيبة التي أبداها سموه تجاه الشعب الصومالي وتمنياته لدولة الإمارات في ظل قيادته مزيدا من الرفعة والتطور.

وبحث الرئيسان العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات خاصة جهود التنمية والسلام في الصومال.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التزام الإمارات بدعمها الشعب الصومالي من أجل ترسيخ بناء دولته والمضي قدما نحو مستقبل ينعم فيه بالسلام والاستقرار انطلاقا من الأواصر الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما، مشددا على حرص الإمارات على تعزيز جهود الحكومة الصومالية ومؤسسات الدولة في البناء والتنمية وتعزيز الاستقرار.

من جانبه أعرب الرئيس الصومالي عن تطلعه للعمل على تطوير التعاون بين أبوظبي ومقديشو بما يلبي تطلعات شعبي البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

المصدر: وام