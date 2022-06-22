مصر.. هيئة السكة الحديد تعتذر عن مصرع سيدة إثر انحراف قطار شحن في البحيرة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا يوم الأربعاء، اعتذرت فيه على مصرع سيدة كانت في مكان حادث انحراف قطار شحن عن السكة في البحيرة.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد في مصر أنه في أثناء مسير قطار بضائع محمل بالغلال، بين محطتي السلام والبستان، على خط بضائع الاتحاد القباري، تم خروج بعض عربات القطار عن السكة، دون أن يؤثر ذلك على حركة مسير القطارات، حيث أن الخط مخصص لنقل البضائع.

وأكدت الهيئة أن الحادث نتج عنه مصرع سيدة كانت متواجدة بالقرب من مكان الحادث.

وقد دفعت الهيئة بعدد من الأوناش والمعدات لرفع العربات الخارجة عن القضبان وإخلاء الخط، والاستعداد به مرة أخرى لإعادة الحركة.

وأشارت إلى أنه تم إرسال لجنة فنية من المهندسين والفنيين المتخصصين للمعاينة، والوقوف على أسباب خروج العربات من على السكة.

وذكرت الهيئة في بيانها أنها تعتذر عن هذا الحادث الذي تسبب في وفاة إحدى السيدات.

ولقيت سيدة تبلغ من العمر 60 عاما مصرعها نتيجة حادث انقلاب قطار بضائع في منطقة البستان، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الدلنجات المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة السكة الحديد بدمنهور، يفيد بانقلاب قطار بضائع محمل بالقمح، في منطقة البستان بمركز الدلنجات مما نتج عنه انقلاب 6 عربات من إجمالي 21 عربة بالقطار الذي كان يسير على خط الإسكندرية - القاهرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، وجار رفع عربات القطار.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري