حكومة الدبيبة تبلغ مصر باستيائها حيال سوء معاملة الليبيين المسافرين عبر معبر السلوم

أبلغت وزارة الخارجية الليبية القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى، باستيائها جراء المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطن الليبي أثناء دخوله الأراضي المصرية عبر معبر السلوم.

وقالت الوزارة في حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، إن وكيل وزارة الخارجية الليبية محمد خليل، استقبل بمكتبه القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا، لإبلاغه باستياء وزارة الخارجية الليبية حول الطريقة السيئة التي تتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري.

وأوضحت في بيان أن "إساءة معاملة المواطنين الليبيين تشمل الانتظار داخل الصالة المخصصة للجوازات لساعات طويلة تصل إلى خمسة عشر ساعة من دون مراعاة للحالات الإنسانية وبدون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية التي تؤدي لذلك، فضلا عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على المسافرين الليبيين، والإشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر".

وأكد البيان أن "الشعب الليبي يعتبر أي مساس بكرامة مواطن ليبي هو مساس بكرامة كل الليبيين، وعلى ذلك فإن وزارة الخارجية تتطلع إلى أن يعمل الجانب المصري على تلافي هذه الإشكاليات ومعالجتها بأسرع وقت".

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال المصري، وفقا للبيان، عن رفضه لهذه الأفعال المشينة وبأنها غير مقبولة بالمرة ومستهجنة، وبأنه سيعمل بشكل جدي على نقل هذه المشاكل إلى السلطات المصرية المختصة وموافاة وزارة الخارجية الليبية بما سيرد.

المصدر: "سبوتنيك"