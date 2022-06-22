العراق.. 9 قتلى إثر نزاعين عشائريين على أرض زراعية وامرأة

قتل 9 أشخاص بينهم جندي إثر نزاعين عشائريين جنوب العراق، يتعلق الأول بملكية أرض زراعية، والثاني بزواج امرأة، حسبما ذكرت مصادر أمنية الأربعاء.

وقال المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان الملازم سعد الزيدي لوكالة فرانس برس "قتل ستة أشخاص بينهم جندي خلال نزاع عشائري وقع في ناحية العزير" إلى الجنوب من مدينة العمارة، عاصمة محافظة ميسان (305 كلم جنوب بغداد).

وأضاف أن "الجندي كان في إجازة عند وقوع النزاع الذي أندلع بسبب خلافات حول ملكية أرض زراعية واستمر عدة ساعات".

وتشهد ميسان الواقعة في الجنوب العراقي ذي الغالبية الشيعية، توترا أمنيا بسبب نزاعات عشائرية وتصفية حسابات سياسية وانتشار تهريب المخدرات في المحافظة الحدودية مع إيران.

وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريبها والإتجار بها لا سيما مادة الكريستال.

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية مطلع العام الحالي أن "محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".

وفي نزاع منفصل، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب مثلهم بجروح جراء تبادل إطلاق نار في نزاع مماثل في محافظة واسط، جنوب بغداد.

وقال ملازم الشرطة علي حسين السراي "قتل ثلاثة أشقاء وأصيب مثلهم بجروح في نزاع بالرصاص بين عائلتين من عشيرة واحدة أثر تنافس على الزواج من امرأة، في ناحية الدبوني" الواقعة الى الجنوب من بغداد.

ومازال النظام القبلي متجذرا وبعمق في تركيبة المجتمع العراقي الذي يتألف من عشرات العشائر التي تضم ملايين العراقيين، خصوصا في المناطق الريفية والمحافظات ذات الغالبية الشيعية في جنوب العراق.

وتعد النزاعات العشائرية المسلحة المختلفة، ظاهرة متكررة في هذا البلد.

المصدر: أ ف ب