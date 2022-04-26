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"الاختيار 3" يكشف رد السيسي على اجتماع سري حول سد النهضة أذيع على التلفزيون الرسمي (فيديو)

أخبار العالم العربي

Gettyimages.ru
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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كشفت الحلقة 25 من مسلسل "الاختيار 3" المصري وعنوانها "الحدود الغربية" حوارا بين وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس محمد مرسي.

وعبر الفريق عبد الفتاح السيسي عن غضبه من اجتماع للرئيس مرسي والمذاع وقتها على التليفزيون المصري، حيث قال: "اللي بيحصل في التلفزيون دلوقتي مهزلة.. هيمثل لمصر أضرار كبيرة جدا في الملف ده.. لازم يتوقف فورا".

ويستمر المسلسل في كشف مؤامرات جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم، واستغلال الحكم خدمة لمصالحهم الشخصية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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