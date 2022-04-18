في زيارة ثانية خلال أسبوع إلى اليمن.. المبعوث الأممي يصل عدن

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى عدن جنوب البلاد حيث من المتوقع أن يحضر مراسم أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية أمام جلسة لمجلس النواب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في السلطة المحلية في عدن أن غروندبرغ، وصل على متن طائرة خاصة تابعة للأمم المتحدة قادما من السعودية"، وهي الزيارة الثانية له خلال أسبوع إلى ذلك البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ 7 أعوام.

وأضاف أنه "من المتوقع حضور المبعوث الأممي مراسم أداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، اليمين الدستورية أمام جلسة لمجلس النواب ستعقد خلال الساعات المقبلة".

وكان الرئيس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر يوم الخميس قبل الماضي، قرارا بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.

ويخول الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ "التفاوض مع "أنصار الله" (الحوثيين)، لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".

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وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين، تتضمن وقف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

ومنذ الإعلان عن الهدنة في اليمن، يتبادل الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) الاتهامات بخرقها.

المصدر: "سبوتنيك"