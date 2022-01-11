المركز الروسي للمصالحة يقدم مساعدات إنسانية للسكان في حلب

نظم المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، حملة في حلب لتقديم المساعدات الإنسانية للعائلات والسكان المتضررين من الصراع.

ويعيش السكان في عدد من المناطق في سوريا ظروفا صعبة جراء الصراع الذي تشهده البلاد منذ سنة 2011، وسيطرة تنظيمات مسلحة على عدد من المناطق.

تجدر الإشارة إلى أن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أكد الشهر الماضي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب الخاضعة لسيطرة الجماعات الإرهابية، في ظل غياب آليات توزيعها، يشكل مصدر قلق لروسيا.

المصدر: RT