الأمن العراقي يبث اعترافات لأحد عناصر "داعش" حول اغتصابه فتاة إيزيدية (فيديو)
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نشر جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، اعترافات أحد عناصر تنظيم "داعش" اغتصب فتاة إيزيدية وشارك في هجمات ضد القوات العراقية.
وجرى اغتقال العنصر المذكور في محافظة نينوى بشمال العراق، تحدث عن انتمائه للتنظيم، وعن دوره فيالهجمات.
وقال خلال اعترافاته، إن التنظيم أعطاه "فتاة سبية إيزيدية" بعد اجتياح قضاء سنجار (بشمال العراق) في أغسطس 2014 وقام باغتصابها.
المصدر: RT
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