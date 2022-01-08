مفتي مصر يحسم الجدل حول تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح (فيديو)

قال مفتي مصر، شوقي علام، إن دار الإفتاء رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى على الشبكة العنكبوتية تهدم العلاقة بين المسلمين والأقباط.

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وأوضح خلال لقاء على قناة "صدى البلد" أمس الجمعة، "أن ما رصدته الإفتاء كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس، من الأمور الغريبة، فهناك فتاوى صدرت من متشددين في دول لا يوجد عندهم أي مسيحي ولا كنائس! فكيف يحكمون على شيء لم يعاينوه أو يعاصروه؟".

وبين مفتي مصر أن الفتاوى التي تحرم تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح، "هي فتاوى عفاها الزمان، ويجب ألا نلتفت إليها، ونرفضها"، مشيرا إلى أن المؤسسات الدينية الرسمية بمصر كدار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والأوقاف "تسير على منهجية واحدة في تهنئة المسيحيين بميلاد المسيح".

وأكد على أن "مشاركة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم وتبادل الفرحة معهم هي من قبيل السلام والتحية وحسن الجوار".

المصدر: صدى البلد