الأمم المتحدة تعلق على احتجاز سفينة إماراتية في اليمن

قالت الأمم المتحدة إن الظروف المحيطة باحتجاز السفينة الإماراتية "روابي" من قبل الحوثيين باليمن "غير واضحة"، داعية إلى احترام الحقوق المتعلقة بالملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي إن: "الظروف المحيطة بالحادثة لا تزال غير واضحة، والأمم المتحدة تتابع بقلق التقارير التي تفيد باحتجاز الحوثيين سفينة ترفع علم الإمارات".

وأردف: "نعيد التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي، ونحث جميع الأطراف والدول المعنية في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي".

وتابع: "نجدد دعوتنا للأطراف اليمنية للانخراط مع المبعوث الخاص للأمين العام (هانز غروندبرغ) وجهود الوساطة التي يبذلها؛ بهدف دفع العملية السياسية للوصول إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع في البلاد".

ويوم الاثنين، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع عن "احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية".

بينما قال متحدث التحالف العربي، تركي المالكي، في بيان، إن "السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى (جنوب اليمن) إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة".

المصدر: الأناضول