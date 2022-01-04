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اليمن.. الحوثيون يعلنون مقتل 5 مدنيين بغارة للتحالف العربي في شبوة

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اليمن.. الحوثيون يعلنون مقتل 5 مدنيين بغارة للتحالف العربي في شبوة
AFP
الحرب في اليمن
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن مقتل 5 مدنين بغارة لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدفت باصا في محافظة شبوة.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة إن "5 مواطنين استشهدوا جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على باص عند مفرق بيحان"، بمحافظة شبوة جنوب وسط البلاد.

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وكان المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" في اليمن أعلن اليوم الثلاثاء أن قواته استعادت السيطرة على مركز مديرية عسيلان بشبوة بعد معارك ضارية وعنيفة مع الحوثيين.

ونقل المركز عن قائد "العمالقة" العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي قوله إن "العملية العسكرية "إعصار الجنوب" التي أطلقت صباح السبت نجحت في تحرير وتطهير مديرية عسيلان، ودحر القوات الحوثية الإرهابية منها".

وأضاف: "هذه العملية تأتي لتطهير وتحرير مديريات محافظة شبوة، من سيطرة الحوثيين، وفي سياق الانتصارات الواسعة التي تسطرها ألوية العمالقة في جبهات القتال".

المصدر: RT

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