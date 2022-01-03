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حسن نصر الله : هل هناك عاقل يساوي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية

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حسن نصر الله : هل هناك عاقل يساوي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية
Globallookpress
أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله
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اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن العراق ينعم بالأمن والاستقرار بسبب قائد فيلق القدس السابق الراحل قاسم سليماني الذي "حفظ العراق ودافع عنه".

وقال نصرالله في خطاب متلفز إن "سليماني قاوم الاحتلال الأمريكي في العراق وساهم في تأسيس فصائل المقاومة العراقية وأمدها بالمال والسلاح والقوة والعنفوان والأمل والثقة والحماسة إلى أن كان الانتصار الكبير ألا وهو إخراج القوات الأمريكية من العراق".

وأضاف: "جاء الحاج قاسم سليماني وإخوانه إلى العراق في الأيام الأولى الصعبة (في محاربة تنظيم داعش الإرهابي) وقدموا العديد من الشهداء وكان وإخوانه أول الملبين لفتوى المرجعية الدينية الشريفة وندائها التاريخي للجهاد".

وأشار إلى أن "سليماني حفظ العراق ودافع عنه، وإذا كان العراق ينعم بالأمن والاستقرار بنسبة كبيرة فهذا ببركة هؤلاء الشهداء".

وسأل: "هل هناك عاقل يساوي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الايرانية التي ساندت ودعمت وحمت العراق؟".

واعتبر أن "الأسوأ هو أن يتصرف البعض في العراق على أن الأمريكي هو الصديق والإيراني هو العدو، وهذه كارثة في الوعي والفكر والبصيرة والأخلاق والإنسانية".

المصدر: "المنار" 

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