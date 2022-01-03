الطيبي: المنطقة ستتعرض لنتائج مأساوية إن ضربت إسرائيل إيران

اعتبر النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي أن تداعيات أي ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران، ستكون مأساوية على المنطقة بأسرها.

وقال في مقابلة خاصة مع "الأناضول" إن "فكرة شن هجوم على إيران لا تحظى بإجماع داخل إسرائيل.. هناك أصوات إسرائيلية، تفضل العودة للاتفاق الدولي مع الحكومة الإيرانية، وترى بعدم جدوى الضربة العسكرية".

وتساءل الطيبي: "حول ردة الفعل الأمريكية إزاء عمل كهذا، وعما إذا كانت ستسمح للمغامرين في إسرائيل بجر المنطقة إلى أتون حرب مدمرة؟".

وأشار إلى أن "نهج رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في التعامل مع الملف الإيراني، يتشابه مع نهج سلفه بنيامين نتنياهو، في التهديد بضرب إيران، وحث الولايات المتحدة على عدم العودة للاتفاق النووي".

واعتبر أن "الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران في مايو عام 2018، جاء بفعل إلحاح من نتنياهو على إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب"، واصفا ذلك بـ"الخطأ الكبير".

وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت في إسرائيل نبرة التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، تحول دون امتلاكها قنبلة نووية.

وأعلن مسؤولون إسرائيليون كبار أن "الجيش والمستويات الأمنية يخططون ويتدربون على ضربات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية".

المصدر: "الأناضول"