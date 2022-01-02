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رئيس مجلس النواب الأردني يعتذر للشعب عن حادثة العراك بين النواب "ما جرى كان مؤسفا"

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رئيس مجلس النواب الأردني يعتذر للشعب عن حادثة العراك بين النواب
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قدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذارا للشعب الأردني بعد الفوضى الكبيرة التي حصلت في الجلسة الماضية وتخللها تبادل للكمات والصفع بين النواب.

وأضاف الدغمي في افتتاح جلسته التشريعية الصباحية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، إن "ما جرى كان مؤسفا". 

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وتابع قائلا: "ما جرى يحدث في برلمانات العالم علما بأن الخطأ ليس محلا للقياس".  

وعبر عن "أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى وهو مرفوض شكلا ومضمونا".  

كما اعتذر الدغمي اليوم الأحد للنائب رائد السميرات عما بدر منه في الجلسة الماضية خلال مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور الأردني.

المصدر: خبرني

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