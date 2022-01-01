شاهد.. الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
شن الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة متأخرة يوم السبت سلسلة من الغارات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
ونشر مغردون على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت القصف العنيف الذي طال المدينة.
وقال نشطاء إن الجيش الإسرائيلي استهدف خانيونس بأكثر من 10 غارات.
وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.
شاهد قصف على خانيونس جنوب قطاع غزة#غزه_تقاوم#غزة_تحت_القصفpic.twitter.com/0cx4PhILuw— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) January 1, 2022
عاجل: حوالى ١٠ غارات على موقع القادسية غرب خان يونس#غزة_تحت_القصفpic.twitter.com/w2iE2LPowT— ؏ــبـدالرازق حسن #غزة 🇵🇸✌️ (@abed_razq) January 1, 2022
المصدر: RT + "تويتر"
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