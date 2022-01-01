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شاهد.. الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

أخبار العالم العربي

شاهد.. الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي في ساعة متأخرة يوم السبت سلسلة من الغارات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونشر مغردون على "تويتر" مقاطع فيديو وثقت القصف العنيف الذي طال المدينة.

وقال نشطاء إن الجيش الإسرائيلي استهدف خانيونس بأكثر من 10 غارات.

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت "القناة 13" العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

المصدر: RT + "تويتر"

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