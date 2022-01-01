محمد السادس يشيد بالتقارب الحاصل بين الرباط وهافانا

أبرق العاهل المغربي محمد السادس للرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرمودز مهنئا إياه بعيد بلاده الوطني، ومشيدا بالتقارب بين المملكة وكوبا.

وأعرب الملك محمد السادس لكانيل بيرمودز في البرقية عن أحر التهاني وأصدق التمنيات للشعب الكوبي بمزيد التقدم والازدهار.

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ومما جاء في البرقية: "أود بهذه المناسبة أن أعرب لفخامتكم عن ارتياحي للدينامية المتواصلة التي باتت تشهدها علاقاتنا الثنائية، من أجل خلق أسس متينة للتعاون المثمر في شتى المجالات، متطلعا إلى مواصلة الجهود المشتركة بين حكومتي بلدينا بغية استثمار أمثل للإمكانات المتاحة، الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات المغربية الكوبية إلى مستوى تطلعاتنا وطموحات شعبينا الصديقين".

المصدر: "هسبريس"