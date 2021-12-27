إعلام إسرائيلي: المغرب يعيد سفيرته إلى برلين بعد موقف ألمانيا "الإيجابي"

أفادت قناة "I24" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة بأن "المغرب أعاد السفيرة زهور العلوي إلى برلين، بعد إعلان حكومة ألمانيا عن "موقف إيجابي بخصوص مقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية".

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وأشارت المصادر لـ"I24 NEWS" إلى أن "هذه المواقف تتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".

ورحب المغرب في وقت سابق بما وصفه "الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة" التي عبرت عنها الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا مؤخرا حول العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك تعليقا على تدوينة نشرتها السفارة الألمانية في الرباط، يوم 7 من الشهر الجاري، وقالت فيها إن "المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا".

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا أدى إلى إعلان الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في المغرب، وهيئات ومنظمات التعاون التابعة لها، في مارس الماضي، وذلك إثر "تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها"، كما ذكرت الخارجية المغربية في حينه.

وهو ما ردت عليه ألمانيا باستدعاء السفيرة المغربية في برلين زهور العلوي.

المصدر: "RT +"I24 NEWS