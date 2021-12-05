السعودية تسمح بدخول المطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الأحد أن السعودية قررت السماح للمطعمين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي بدخول البلاد اعتبارا من 1 يناير عام 2022.

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