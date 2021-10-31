الصحة المصرية: وصول الشحنة الأولى من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية استقبال البلاد للشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا من إنتاج شركة "موديرنا"، بإجمالي 784 ألفا و 280 جرعة، صباح اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولي.

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وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أنه "بذلك نجحت مصر في توفير جميع أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأوضح عبدالغفار، أن الشحنة مقدمة من دولة كندا عبر آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين، حفاظا على مكتسبات التصدي للجائحة.

ومن جانبه، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، إلى أن لقاح "موديرنا" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، لافتا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها اليوم ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية.

ووفق وزارة الصحة المصرية، استطاعت البلاد أن توفر جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات "سينوفاك"، "وسينوفارم"، و"أسترازينيكا"، و"سبوتنك"، و"جونسون آند جونسون"، و"فايزر"، و"مودرنا"، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: اليوم السابع