بيان مؤتمر استقرار ليبيا: رفض التدخلات الخارجية ودعم حكومة الوحدة الوطنية

أعلن المشاركون في مؤتمر دعم استقرار ليبيا "رفضهم القاطع" للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية والالتزام بسيادة ليبيا واستقلالها، ودعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة "لإجراء انتخابات وطنية بطريقة تتسم بالعدل والشفافية والشمول" في 24 ديسمبر.

وفي مؤتمر صحفي أعقب المحادثات قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن البيان الختامي يجدد التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري برلين 1و2 وخارطة الطريق، ودعت جميع الدول لإعادة فتح سفاراتها في طرابلس.

المصدر: "رويترز"