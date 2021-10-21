 
مباشر

بيان مؤتمر استقرار ليبيا: رفض التدخلات الخارجية ودعم حكومة الوحدة الوطنية

أخبار العالم العربي

بيان مؤتمر استقرار ليبيا: رفض التدخلات الخارجية ودعم حكومة الوحدة الوطنية
Reuters وزيرة الخارجية الليبية تتلو البيان الختامي للمؤتمر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rk3s

أعلن المشاركون في مؤتمر دعم استقرار ليبيا "رفضهم القاطع" للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية والالتزام بسيادة ليبيا واستقلالها، ودعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وشدد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية اتخاذ إجراءات لبناء الثقة "لإجراء انتخابات وطنية بطريقة تتسم بالعدل والشفافية والشمول" في 24 ديسمبر.

وفي مؤتمر صحفي أعقب المحادثات قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن البيان الختامي يجدد التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ونتائج مؤتمري برلين 1و2 وخارطة الطريق، ودعت جميع الدول لإعادة فتح سفاراتها في طرابلس.

 

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا