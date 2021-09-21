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المركز الروسي للمصالحة: رصد 17 عملية قصف من قبل مسلحي "النصرة" في إدلب

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المركز الروسي للمصالحة: رصد 17 عملية قصف من قبل مسلحي
Globallookpress Mouneb Taim
مسلحون في محافظة إدلب السورية (صورة من الأرشيف)
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 17 عملية قصف من جانب مسلحي "جبهة النصرة" في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غرب سوريا.

وجاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" يوم الاثنين أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 7 عمليات قصف في محافظة إدلب و5 عمليات في محافظة حلب و3 عمليات في اللاذقية وعمليتين في حماة.

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وأشار المركز الروسي إلى أنه رصد أيضا 3 عمليات قصف لمواقع الجيش السوري من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، انطلقت من الأراضي التي تسيطر عليها القوات التركية في محافظة حلب.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية والتركية نفذت دورية في محافظة حلب، إضافة إلى دورية للشرطة العسكرية الروسية في منطقة منبج بريف حلب، ومسارين آخرين في محافظتي الرقة والحسكة.

كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

المصدر: RT

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